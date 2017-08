De zomer is eindelijk gearriveerd in Eos met de gratis downloadbare juli-update voor FINAL FANTASY XV. Deze update levert Magitek Exosuits voor elk lid van Noctis’ team, een nieuwe quest en meer.

De update van deze maand levert het volgende:

- Nieuwe Magitek Exosuits – Deze exosuits kunnen Noctis, Gladio, Prompto en Ignis 30 minuten per dag onkwetsbaar maken, dus handig om de gevaarlijkste wezens van Eos mee te lijf te gaan. Wanneer de onkwetsbaarheid is uitgewerkt, kunnen spelers de exosuits in-game blijven dragen.

- Een nieuwe quest, “O Partner, My Partner” – Wanneer spelers Chapter 8 voltooid hebben, kunnen ze deze quest accepteren bij het Meldacio Hunter HQ.

- Een nieuw “Cross Chain”-samenwerkingssysteem – Dit systeem verhoogt het aantal gekoppelde aanvallen dat de personages kunnen uitvoeren om flinke schade toe te brengen aan sterke, defensief ingestelde vijanden. Het Cross Chain-systeem komt beschikbaar als spelers twee koninklijke wapens hebben bemachtigd: Sword of the Wise en Axe of the Conqueror.

- Terugkeer van het populaire Moogle Chocobo Carnival – Vanaf vandaag tot eind september kunnen spelers van alle levels opnieuw naar Altissia reizen voor mini-games die slechts beperkte tijd beschikbaar zijn, waterraces met Chocobo en speciale Moogle Chocobo-menu-items in het Square Enix Café*.