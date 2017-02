Voortaan kun je met Overwatch-personage Lucio aan de slag in die andere Blizzard-titel: Heroes of the Storm. De komst van de muzikale support gaat gepaard met een nieuw evenement.

Lucio in actie in de Nexus van Heroes of the Storm.

Lucio is het derde Overwatch-personage die de rangen van de heroes in de Nexus vervoegt. Voor hem gingen alvast de razendsnelle Tracer en de tank-y Zarya. Net als in Overwatch brengt de rollerbladende Lucio een snelheidsboost en healing buff. Hij moet niet herladen en brengt ook Reverse Amp in het spel, die vijanden nerft terwijl medespelers een extra buff krijgen.

Tegelijkertijd vat het evenement For Azeroth aan. Wanneer je dertien matches met een kameraad uitspeelt met een Warcraft-held, dan krijg je een Primal Firesaber Mount in World of Warcraft cadeau, terwijl je in Heroes of the Storm zelf een Judgement Changer Mount en een 10-daagse Stim Pack krijgt.

Verder tweakten de makers enkele heroes om de meta van de game lichtjes bij te sturen. Volledige aanpassingen vind je op de blog van de game.