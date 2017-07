Het is nog even wachten op de release van de pc-versie van Destiny 2, maar laat dat je niet weerhouden om tijdig je Blizzard- en Bungie-accounts te koppelen.

Het authenticeren van je accounts laat je toe in te loggen op de diverse services die Bungie.net te bieden heeft, en die Blizzardfans en nieuwkomers zeker zullen aanspreken.

Denk dan onder andere aan toegang tot de Bungie forums, speciale aanbiedingen en de mogelijkheid om codes te redeemen voor speciale in-game items zoals bijvoorbeeld emblemen.

Gamers met een PlayStation Network ID en/of Xbox gamertags beschikken reeds over deze opties. Meer info over hoe je jouw accounts moet koppelen kan je vinden via Bungies Support.

Bungie liet in mei reeds weten dat pc-gamers de Blizzard-app moeten downloaden om aan de slag te kunnen met Destiny 2, en diens bèta. Door gebruik te maken van deze service, die voorheen door het leven ging als Battle.net, kan je snel en eenvoudig online en meteen ook zien wie van je vrienden online is. Misschien is het stiekem de bedoeling van Blizzard (en Activision) om langs deze weg ook meer Blizzard-fans naar het Destiny 2-universum te lokken?