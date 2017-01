De senior manager van EA, Daniel Lingen, plaatste onlangs de tweet #skate4 via zijn officiële kanaal online. Of het nu om een grap gaat of over officiële feiten is nog niet bekend. Wat we jullie wel kunnen zeggen is, dat als er een nieuwe Skate-titel op de planning staat bij EA, deze warm onthaald zal worden door de fans die sinds 2010 hopen op een vervolg.