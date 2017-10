Klaar voor The Iron Banner, Guardians?

Oja, The Iron Banner is terug. Het PvP-evenement dat reeds enkele malen plaatsvond in Destiny, komt dus ook terug naar de tweede telg.

Er werden echter wel enkele zaken gewijzigd. Zo maakt het Power-level voortaan geen bal meer uit en werden de Iron Banner-bounties en -ranks geschrapt. Over de wijzigingen zegt Bungie het volgende: "Your fighting abilities, not your power levels, will decide the outcome." Je zal echter beloond worden met Iron Banner Engrams door tokens, die je verdiend door wedstrijden te spelen, in te wisselen bij Lord Saladin in de Tower. Met wat geluk bemachtig je zelfs één van onderstaande uitrustingsonderdelen die exclusief volgende week te verkrijgen zijn. De eerste Iron Banner-modus die werd uitgekozen is daarbij Control. Iron Banner gaat aanstaande dinsdag van start om 11 uur en zal een week te spelen zijn.