Battleborn is geen slechte game, maar had de pech dat de game het moest opnemen tegen Blizzards Overwatch. 19 januari verschijnt de Winter-update. Kan deze Battleborn nieuw leven inblazen of de fans weer doen terugkeren?

Beatrice is klaar voor Battleborn.

De grote Winter-update die op 19 januari verschijnt, en gratis is voor alle spelers, bevat een ton nieuwe user interface-aanpassingen en andere nieuwigheden en verbeteringen waaronder een draft mode, een volledig unlocked hero roster, eenvoudiger te navigeren menu's, enzoverder.

Daarbovenop verschijnt ook de dertigste Battleborn-hero, Beatrix, voor season pass-houders. Beatrix is een debuffing Jennerit sniper die wat weg heeft van Bioshock's Little Sisters. Een week later is ze dan ook beschikbaar voor alle spelers, en kan je ze aanschaffen tegen 47.500 in-game credits.

Tot slot verschijnt de derde DLC, Oscar Mike vs. The Battle School op 19 januari. Deze is vervat in de season pass of kan je apart aanschaffen.