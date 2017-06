De eerste episode van Hitman verscheen op 11 maart 2016

Dit nieuws betekent dat uitgever IO, Square Enix succesvol heeft uitgekocht en dat ze vanaf heden een volledig onafhankelijke spellen-studio zijn. Wat op zijn beurt dan ook weer betekent dat ze op hun eentje een vervolg kunnen breien aan de Hitman-franchise. Dit met partners en ontwikkelaars die zij zelf mogen kiezen.

CEO Hakan Abrak deelde dit nieuwtje mee in een persbericht waarin hij tevens de fans, alle betrokken partijen en het Japanse bedrijf in bedankt. Hij liet tevens weten dat het bedrijf het levenslicht -als een onafhankelijke gamestudio- zag in 1990. Later in 2004, werd het bedrijf echter overgekocht door Eidos Interactive.

Buiten Hitman is de uitgever vooral bekend geworden vanwege de Kane & Lynch-franchise voor PS3, Xbox 360 en PC en voor de Mini Ninja-spellenreeks.