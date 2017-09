Interview onthult nieuwe weetjes over Ni no Kuni 2

In een interview van TheSixthAxis zijn er heel wat nieuwe weetjes aan het licht gekomen over Ni no Kuni 2: The Revenant Kingdom voor fans die met smacht wachten op het vervolg.

Al bij al wordt Ni no Kuni 2 een drastisch andere game dan het origineel zonder de magie van het origineel te verliezen. Hino-San bij Level-5 maakte duidelijk dat het vervolg een volledig nieuw verhaal bevat dat zich in het universum van het origineel afspeelt. Dat betekent helaas dat we de geweldige Drippy niet zullen tegenkomen in het tweede deel, al verzekerde de ontwikkelaar dat er even memorabele personages hun intrede zullen maken.

Het vechtsysteem heeft een grote make-over gekregen en zal zich ditmaal in real time afspelen in plaats van het traditionele beurt-per-beurt gemixt met real time vechtsysteem van eerder. Hiermee wil de ontwikkelaar de uitdaging optrekken, aangezien velen Ni no Kuni aan de makkelijke kant ervaarden.

Jammer genoeg zal Studio Ghibli niet meer meewerken aan The Revenant Kingdom. Moge het een troost zijn: veel designers van de originele game werken gelukkig wel mee aan deze game. Wij wachten vol ongeduld op de release van deze interessante JRPG.