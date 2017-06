Als hoofdsponsor van de PC Gaming-show was Intel uiteraard duidelijk aanwezig in de show. In een uiteenzetting omtrent Intels nieuwe krachtige i9-processoren en Virtual Reality-mogelijkheden, kondigde het bedrijf aan dat ze in 2018 de VR Challenge organiseren.

De VR Challenge wordt een reusachtig kampioenschap in Polen, georganiseerd door Intel, Oculus en ESL, waarbij teams het tegen elkaar zullen opnemen in Echo Arena. Die laatste is trouwens een zustergame van ontwikkelaar Ready at Dawn die naast Lone Echo werd ontwikkeld. In Echo Arena zul je een soort virtueel voetbal spelen waar er geen sprake is van zwaartekracht. De game zal gratis beschikbaar worden gesteld voor Oculus Rift-gamers vanaf 20 juli. De VR Challenge zal ergens in 2018 georganiseerd worden.