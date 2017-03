Hermen Hulst, directeur van Guerilla Games, heeft laten weten dat hij blij is met het succes van de game en de manier waarop het werd onthaald. Zo heeft hij laten vallen dat dit nog maar het begin is van Aloy's verhaal en van de ontdekkingsreis door de wereld van Horizon Zero Dawn. Het team is al hard aan het werk voor de uitbreiding van de verhaallijn.

Dit nieuws kan er op wijzen dat de studio al bezig is met de volgende game in de serie. Sony heeft namelijk onlangs verteld dat het van Aloy een PlayStation-icoon wil maken, net zoals Nathan Drake en Sackboy. Maar het is toch aannemelijker dat de ontwikkelaar voorlopig aan het zwoegen is om een DLC klaar te stomen voor Horizon Zero Dawn.

In ieder geval komt er iets nieuws op ons af maar zijn jullie al klaar voor een nieuw verhaal in Aloys wereld?