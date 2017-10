Hoofd van PlayStation Andrew House verlaat PlayStation aan het einde van 2017

House nam het PlayStation-merk in 2011 over van Sony-kopstuk Kaz Hirai. Het PlayStation-merk doormaakte op dat moment een zwarte bladzijde in zijn geschiedenis met de PlayStation 3. Die werd door een slechte marketingstrategie en te hoge prijszetting (je kon het toestel voor maar liefst € 600 in huis halen) niet het verhoopte succes van Sony.

House is verantwoordelijk voor de wijziging van koers voor PlayStation met een sterkere focus op games en de gamer, tegenover de eerdere scope van het merk om van de PlayStation het entertainment-hart van je woonkamer te maken. House was onder andere de man achter het oprichten van een vernieuwd Sony Interactive Entertainment-divisie die zich ontfermt over all things PlayStation.

De voormalige CEO maakt al vanaf het begin van PlayStation deel uit van het merk. Eerst als hoofd van marketing, later als baas van het Europese aandeel van PlayStation, om dan te stranden op de toppositie. House wil zich nu focussen op zijn familie om dan later een nieuwe carrière in de entertainmentindustrie aan te vangen.