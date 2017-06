De fans, waaronder ook wij, krijgen echter weer zin in een nieuwe titel en vooral veel honger om ermee aan de slag te gaan. Maar voor wanneer zou dat zijn? Ubisoft CEO Yves Guillemot heeft daar zo zijn idee over.

"What we can say is that we are receiving lots of sketches and proposals around the brand and we are going to pick one up. I think you will be able to see something, but you will have to wait for that."

Het goede nieuws is dat de reeks niet vergeten is, en dus nog niet echt dood en begraven is. Het slechte nieuws is dan weer, dat we niet meteen een nieuw avontuur rond Sam Fisher moeten verwachten. Het is inmiddels al van augustus 2013 geleden, de release van Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist, dat we nog konden genieten van Sam.