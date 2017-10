Hint Crystal Dynamics naar een nieuwe Legacy Of Kain-game? Wij zijn alvast vragende partij. Of hint Crystal Dynamics naar een remake of HD-remaster van een eerdere Legacy Of Kain-game? Ook daar staan we niet weigerachtig tegenover.

Feit is alvast dat Crystal Dynamics op zijn Twitter-pagina druk in de weer is met het posten van Legacy Of Kain-hintjes, die mogelijk verwijzen naar iets. We zeggen mogelijk omdat uiteraard niets zeker is.

Legacy of Kain: Defiance, dewelke in 2003 verscheen, is inmiddels reeds de meest recente game uit de serie. Een zesde game, genaamd Legacy of Kain: The Dark Prophecy, was in ontwikkeling bij Ritual Entertainment in 2004 maar verdween van de radar. Een andere titel, Legacy of Kain: Dead Sun, was gepland voor een release op PlayStation 4 maar werd eveneens van de tekenplank gehaald in 2012.

Derde keer, goede keer dan maar?