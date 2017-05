Half-Life en Half-Life 2, Portal en Portal 2, het zijn vier games die je als gamer absoluut moet gespeeld hebben. En als je ze dan gespeeld hebt, dan wil je maar één ding, dat ze een opvolger krijgen.

Het is ons nog steeds een raadsel waarom Valve nooit met Half-Life 3 op de proppen gekomen is. Miljoenen fans wereldwijd smeekten haast dagelijks om een nieuwe telg en om Gordon Freeman nog een keer tot leven te wekken. Het mocht niet baten...

De kans, als die er al was, is nu nog kleiner geworden vrezen we. Chet Faliszek, de man die meewerkte als scriptschrijver aan beide Half-Life episodes, én de twee Portal-games, heeft namelijk besloten om Valve te verlaten na twaalf jaar trouwe dienst.

Samen met Eric Wolpaw en Mark Laidlaw, schreef Faliszek trouwens ook mee aan Left 4 Dead en Left 4 Dead 2.

Faliszek zegt over zijn afscheid het volgende: "I worked there 12 years, shipped a bunch of great games and some amazing hardware and wanted to change things up. There's no news on what's next etc, I will let you know when that happens."