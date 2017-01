De hoofdman van ontwikkelaar 343 Industries, Dan Ayoub, kondigde vandaag samen met Microsoft en Total War-ontwikkelaar Creative Assembly via Twitter aan, dat Halo Wars 2 officieel klaar is voor launch, en dus de goudstatus bereikt heeft.

De post van Dan Ayoub bevat een groepsfoto van het team dat achter het spel zit, met onderin de boodschap: “Gone Gold!!!!”. Verder bedankt hij ook nog eens het volledige team én Microsoft voor de vlotte samenwerking sinds het begin van het ontwikkelingsproces.

De release van Halo Wars 2 staat gepland op 21 februari voor Xbox One en pc. Voor de bezitters van de Ultimate Edition is er goed nieuws: zij zullen op 17 februari al toegang hebben tot de game. Bovendien is Halo Wars 2 een Xbox Play Anywhere-titel, wat wil zeggen dat je wanneer je het spel een keer digitaal koopt voor een van de twee platformen, je het volledig gratis op het andere zal kunnen spelen. Bovendien hoef je niet te herbeginnen aangezien zowel je vooruitgang als je achievements op beide platformen bewaard worden en je dus moeiteloos kan switchen tussen beide versies.

Wat we jullie nog willen melden is dat er een open bèta komt op 20 januari en dat Microsoft samen met ontwikkelaar THQ Nordic, bekend van The Dwarves en Darksiders II, zal werken aan een fysieke kopie van Halo Wars 2.