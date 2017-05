GTA V van Rockstar verscheen voor het eerst in september 2013 voor PS3 en Xbox 360, later kwam er ook een versie voor PS4, Xbox One en PC. Het duurde dus ongeveer vier jaar voordat deze titel de mijlpaal van tachtig miljoen verkochte exemplaren bereikte. Dit is gelijk ook het vierde meest verkochte spel allertijden, na Wii Sports (82 miljoen exemplaren), Minecraft (122 miljoen exemplaren) en Tetris (495 miljoen exemplaren). Volgens CEO Strauss Zelnick is 75% van het totaal aantal verkochte exemplaren van Grand Theft Auto V een fysieke kopie. Het online-luik echter overstijgt alle verwachtingen van Take-Two en zorgt voor de meeste inkomsten.

Andere spellen uit het Take-Two-assortiment zoals Mafia III, Civilization VI en NBA 2K17 zijn samen goed voor 15 miljoen verkochte eenheden. Hierdoor is de Civilization-franchise goed voor een totaal van 40 miljoen kopieën. NBA 2K17 daarentegen is de best verkochte sport-videospel van het bedrijf.