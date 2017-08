Huray! Tussen aanstaande donderdag en zondagavond kunnen we gratis aan de slag met For Honor.

De trial-versie kan op pc and PlayStation 4 vanaf 8 augustus (morgen) reeds worden gedownload. Dat is mooi meegenomen aangezien deze proefversie quasi de volledige downloadgrootte in beslag neemt. Xbox One-spelers kunnen ook van deze actie genieten, maar dan zonder vroegtijdige downloadmogelijkheid.

Het volledige spel zal dus speelbaar zijn, inclusief alle Achievements/Trophies. Bovendien kan je je save-game naar het spel overhevelen als je beslist het te kopen.