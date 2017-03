Nathan Drake mag dan het onbetwiste kopstuk van de Uncharted-reeks zijn, in de laatste stand-alone DLC die Naughty Dog momenteel in elkaar flanst speelt de goedlachse avonturier geen rol.

De aankomende uitbreiding, The Lost Legacy, zoomt in op Chloe Frazer en Nadine Ross. In hun verhaal is er geen plaats voor een kerel als Nathan Drake, zo blijkt. Op de PlayStation Blog vertelt Game Director Kurt Margenau over zijn blik op de uitbreiding en bevestigt hij de geruchten dat er geen Nate aan de pas komt.

Eerder al vertelde Josh Sherr dat het team speelde met het idee om Drake als een ondersteunend personage in de stand-alone uitbreiding te steken, maar die keuze zou de angel uit de dynamiek gehaald hebben, volgens hem.

The Lost Legacy verschijnt wellicht later dit jaar en dient als een sequel op de laatste Uncharted-titel.