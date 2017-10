Gaan makers Hitman in zee met Ubisoft?

Binnenkort, op 24 oktober om precies te zijn, heeft IO Interactive nieuws voor ons in petto.

IO Interactive kennen we uiteraard als de studio van de recentste Hitman-game en net over die game heeft de studio wat te vertellen. Op 24 oktober zullen ze namelijk nieuwe content uit de doeken doen voor Hitman. Er werd wel onmiddellijk bij verteld dat er niet gehoopt moet worden op het tweede seizoen. Helaas.

Kan het trouwens ook zijn dat de makers, IO Interactive, na hun vertrek uit de Square-Enix stal in zee gaan met Ubisoft? Wanneer we onderstaande afbeelding bekijken, dan merken we namelijk op dat het logo heel erg op dat van Ubisoft trekt.