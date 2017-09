Fortnite krijgt Battle Royale-modus

De Battle Royale-spelmodus (of genre) is razend populair, kijken we maar naar het succes van PlayerUnknown's Battleground om er meteen de populairste bij te halen, en daar willen de makers van Fortnite graag een graantje van meepikken...

To Battle or not to Battle...

Ontwikkelaar Epic Games is dan ook druk in de weer met de voorbereidingen om de Battle Royale-modus toe te voegen aan hun action-building game Fortnite. In deze modus zullen honderd spelers samen op een map gedropt worden, terwijl de veiligheidszone alsmaar kleiner wordt, en ja jullie kennen het concept wel he.

We zijn alvast benieuwd hoe de Fortnite-spelers zullen reageren op deze spelmodus die, volgens ons toch, helemaal afwijkt van het originele concept in Fortnite. Hoe dan ook, we zullen niet lang meer moeten wachten want op 26-09 maakt deze nieuwe modus zijn intrede.