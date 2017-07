Niet dat we al wisten dat de game in ontwikkeling was, maar bedenker en maker Scott Cawthon trekt de stekker uit Five Nights at Freddy’s 6.

Freddy gaat intussen al meer dan vijf games lang mee.

In een communitypost op Steam deelde Cawthon mee dat zijn populaire indie-horrorserie geen volwaardige toevoegingen meer zal krijgen. Hij werkte naar eigen zeggen al een tijdje aan een nieuwe game die je gerust het zesde Five Nights at Freddy’s-deel mag noemen, maar houdt nu op met het verder ontwikkelen van die titel.

Cawthon geeft aan dat, ondanks de dagelijkse moeite die hij in de game investeerde, hij gewoon de wil niet meer kon vinden om aan wéér een nieuwe game in de reeks te werken. Ook de druk om keer op keer weer een betere Five Nights at Freddy’s-titel te maken werd Cawthon te veel. Hij geeft aan dat de serie zo een grote impact op zijn gemoed en levensstijl begon te krijgen, dat zijn persoonlijke leven eronder begon te lijden.

Ondanks dat hij geen volwaardige nieuwe Five Nights at Freddy’s meer zal maken, wilt de ontwikkelaar het universum van de horrorserie nog niet meteen links laten liggen. Hij wijst bijvoorbeeld naar de Foxy Fighters-minigame die hij ooit in de reeks verwerkte en hoopt in de toekomst meer gelijkaardige projecten te doen.

Er komt dus geen Five Nights at Freddy’s-game meer, als we Cawthon op zijn woord mogen geloven, maar of daar veel mensen van wakker zullen liggen, zijn we nog niet zeker van. Sinds de release van de eerste game in 2014 kregen we al vijf hoofdtitels en één spin-off rpg voorgeschoteld.