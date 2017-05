Fallout 4 nog niet in huis gehaald? Geen zin om in de file aan te schuiven richting de kust? Kruip dan gewoon lekker achter je pc en ga dit weekend gratis aan de slag met Fallout 4.

Tijdens het weekend kun je met de volledige Fallout 4-game (inclusief mod-ondersteuning) aan de slag op Steam. In de gratis versie zit jammer genoeg geen DLC vervat, al is de moedergame meer dan voldoende om je vier dagen zoet te houden. De gratis speelperiode eindigt op zondagavond, waarna je de game in huis kan halen met een fikse korting van 67%. In Fallout 4 verken je een post-apocalyptisch Amerika waarin het één en ander verkeerdliep. Onze eigenste Randy schreef een poos terug een review van Fallout 4 , mocht je nog twijfelen aan de game.