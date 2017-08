Keer vanaf dinsdag 26 september terug naar het Wasteland in Fallout 4 : Game of the Year Edition.

Met alle laatste gameplay updates (inclusief de Survival Mode), grafische aanpassingen, de mogelijkheid om alle mods gratis te spelen op pc en consoles, én alle officiële add-ons inbegrepen, is dit de ultieme manier om het award-winnende, post-nucleaire avontuur van Bethesda Game Studio's te beleven.

Fallout 4: Game of the Year Edition bevat de volledige originele game, samen met de zes uitbreidingen: Nuka-World, Vault-Tec Workshop, Contraptions Workshop, Far Harbor, Wasteland Workshop en Automatron.

Fallout 4: Game of the Year Edition zal op 26 september beschikbaar zijn voor PlayStation 4, Xbox One en PC.