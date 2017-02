Hold the door, want DJ Kristian "Hodor" Nairn bouwt een feestje op de FACTS: The Sequel dance floor.

Met de Rave of Thrones ben je anderhalf uur zoet.

Je leest het goed, gisteren maakte de organisatie van Vlaanderens grootste comic convention bekend dat de afterparty, beter bekend als FACTS: The Sequel, op gang wordt getrapt door Kristian Nairn. En laat het duidelijk zijn: ja, da's inderdaad Hodor uit de HBO-adaptatie van A Song of Ice and Fire: Game of Thrones.

Om de officiële website van het evenement te quoteren:

"None other than actor and DJ Kristian Nairn, aka Hodor in Game of Thrones, will ‘carry you’ through the fandom experience of a lifetime with his 1,5-hour Rave of Thrones, The Rebirth DJ set."

Hodor draait dus anderhalf uur plaatjes in een set die hij zelf Rave of Thrones doopt. Als dat maar goed komt. Hopelijk gaan er in dit feestje enkel de dansschoenen aan, en niet de vele deelnemers.

De aankomende FACTS vindt zoals gewoonlijk plaats in Flanders Expo in Gent, op 1 en 2 april. Het feestje vindt plaats op de nacht van zaterdag 1 april. Een kaartje voor FACTS: The Sequel kost je minstens 15 euro.