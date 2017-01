In 2015 besloot een handvol ex-medwerkers van zowel het BioShock- als Dead Space-ontwikkelteam de handen in mekaar te slaan en met een gloednieuw horrorverhaal waarin een blinde vrouw centraal staat, getiteld Perception, naar buiten te komen. Vandaag kunnen we daar aan toevoegen dat de game op PlayStation 4 verschijnt en dit dankzij uitgever Feardemic.

Perception volgt de voetsporen van een blinde vrouw, genaamd Cassie, die besluit om een mysterieus landhuis gelegen in New England te onderzoeken. De reden? Dit landhuis blijkt een belangrijke rol te spelen in haar nachtmerries.

Aangezien Cassie blind is, 'ziet' ze wereld rondom zich via echolocatie. Dit heeft tot gevolg dat je, hoe minder geluid je maakt hoe minder je zal zien, en omgekeerd zal je af en toe - door gebruik te maken van Cassies blindenstok of een voorwerp te gooien - geluid moeten maken om de omgeving in beeld te brengen en tips in het huis te vinden. Dit laatste heeft uiteraard tot gevolg dat tegenstanders, waaronder een wezen genaamd Presence, je locatie in het huis kunnen vinden. Qua gameplay kan je dit wezen wat vergelijken met de xenomorph uit Alien: Isolation.

Ook zal de game je meenemen doorheen verschillende tijdsperiodes in Cassies zoektocht naar het antwoord op haar vragen.