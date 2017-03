Ik heb Outlast uitgespeeld, ben al flink gevorderd in Resident Evil 7 maar The Evil Within daar durf ik om de een of andere reden niet aan te beginnen. Nochtans, zoals het er nu naar uitziet, zal ik een dezer wel verplicht zijn...

Het zou namelijk best wel eens kunnen dat The Evil Within 2 er zit aan te komen, of dat er alvast plannen zijn om met een opvolger te beginnen... Meer nog als we de job listing op een Japanse website mogen geloven, dan zou de sequel er zelfs nog dit jaar komen, dit op PS4 en Xbox One.

Volgens Neogaf-gebruiker Dusk Golem zou ontwikkelaar Tango Gameworks op zoek zijn naar een vertaler en Q&A positie voor Psycho Break 2. Deze laatste is trouwens de Japanse titel voor The Evil Within.

Het contract zou lopen van 10 april 2017 tot 31 oktober 2017, wat dus zou kunnen betekenen dat de game er in de eindejaarsperiode zou komen, of anders begin 2018.