ESL Benelux Championship brengt esports-finales naar Utrecht

Bezoekers kunnen op 18 en 19 november in de Jaarbeurs Utrecht tijdens hét technologie evenement van het jaar de finales van vier competities bijwonen. Naast de populaire games Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends en HearthStone is dit jaar Rocket League nieuw toegevoegd aan het esports-spektakel. Daarnaast is er genoeg gelegenheid voor bezoekers om zelf de nieuwste games en hardware uit te proberen en aan te schaffen.

Na de succesvolle zomereditie in de Amsterdam ArenA, waaraan duizenden spelers meededen, zet de organisatie van ESL Benelux hiermee de volgende stap om esports naar het grote publiek te brengen

De combinatie van gaming- en technologieliefhebbers blijkt tegelijkertijd erg interessant voor partners en standhouders die binnen deze brede scene aanwezig willen zijn. Bright Day rekent dit jaar op minimaal 20.000 bezoekers. Naast het bekijken van esports-finales op een groot podium, kunnen bezoekers van de ESL Benelux Championship ook kennis maken met ESL-partners, zoals Media Markt en Logitech, die tijdens Bright Day gaming producten showcasen en verkopen.

Op 21 augustus gaan de online competities van de ESL Benelux Championship van start. De groepsfases zijn vanaf 18 september te volgen via onder andere het Twitch-kanaal van ESL Benelux. Wil je meedoen aan een van de competities van ESL Benelux Championship, schrijf je dan vóór 21 augustus in via de ESL Benelux-website.