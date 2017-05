"Andrzej Sapkowski heeft een rijke en memorabele wereld gecreëerd die zowel magisch als herkenbaar is," zo laat de Vice President van internationale series bij Netflix, Erik Barmack, weten. Sapkowski is zelf ook opgetogen met de samenwerking. "Ik ben enorm tevreden over onze samenwerking en tevens over het team dat aangesteld is om de personages tot leven te brengen," reageerde hij.

De executive producers van het project zijn Sean Daniel (bekend van de The Mummy-films, Ben-Hur en The Expanse), Jason Brown (eveneens bekend van The Expanse), Tomekk Baginski (ooit genomineerd voor een Oscar voor de kortfilm The Cathedral) en Jarek Sawko (The Fallen Art, Another Day of Life). "De The Witcher-verhalen zullen een uitzonderlijke familie volgen die vecht voor waarheid in een gevaarlijke wereld. De personages zijn origineel, grappig en verrassen en we kunnen niet wachten om hen tot leven te zien komen op Netflix", zo besloten Daniel en Brown het persbericht.

Hoe het niet moet: de Poolse The Witcher-serie uit 2002.