Het gerucht dat vorige week de ronde deed over een mogelijke vijfde Thief-game, die in ontwikkeling is, klopt niet. Dit meldt de topman van Eidos Montreal, David Anfossi.

Vorige week verspreidde filmstudio Straight Up Films het inmiddels verwijderde gerucht dat er naast een film over de Thief-franchise ook een nieuwe multiplatform-game zit aan te komen. Dit laatste werd gisteren echter via een tweet door de topman van Eidos Montreal, de kop ingedrukt.

Apparently we’re developing Thief 5 game! So now we have a title... We just have to build a team,a budget... Forget it! @EidosMontreal pic.twitter.com/suiAgcK7sU — David Anfossi (@DavidAnfossi) 15 mei 2017

Of een andere ontwikkelaar bezig is aan een nieuwe multiplatform Thief-game, is echter niet bekend.