Emilia Clarke, die we allemaal kennen als Daenerys Targaryen heeft in een interview, al dan niet bewust, en zeker tegen de HBO-policy in, net iets teveel verklapt over haar toekomst in de razend populaire serie Game of Thrones. Wil je spoilervrij zijn, dan kan je hier best stoppen met lezen...

“That’ll be it”, Emilia Clarke maakt bekend wanneer ze stopt met haar rol als Daenerys Targaryen in Game of Thrones. Nu moet je echt stoppen met lezen want er zit een spoiler aan te komen...

In juli gaat het zevende seizoen van Game of Thrones van start, en iedereen die de serie volgt weet dat Emilia een van de sleutelrollen voor haar rekening neemt. Het is voor heel wat fans dan ook de vraag wat haar te wachten staat in seizoen 7, of ze de zeven episodes zal overleven en dus te zien zal zijn in seizoen 8. Zelf verklapt ze daarover in een interview het volgende:

"I mean, I have no doubt there'll be prequels and sequels and who knows what else. But I am doing one more season [after Game of Thrones season 7] and then that’ll be it." vertelde ze in een interview aan Rolling Stone.

Het ziet er dus goed uit voor de Mother of Dragons, die tenminste de overstap maakt naar seizoen 8, meteen ook het laatste seizoen. In mogelijke spinoffs zal ze dan weer niet te zien zijn zegt ze. Jammer, want ze is by far een van onze favoriete personages en we willen graag weten hoe haar verdere verhaal verloopt.

Over seizoen 7, dat er volgende maand aankomt en ook via Telenets Play More te volgen zal zijn vertelt Emilia dat het een interessant verhaal zal worden, waar vooral heel wat losse eindjes aan mekaar geknoopt worden, zeker met betrekking tot het grote geheel. Misschien zelfs dingen die je al vergeten was...

“It's a really interesting season in terms of some loose ends that have been tied, some really satisfying plot points, some things where you're like, 'Oh, my God. I forgot about that!'”

Als gamer stellen wij ons ook de vraag of Telltale ooit met een vervolg voor hun episode Game of Thrones-game op de proppen zal komen.