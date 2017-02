The Elder Scrolls Online bereikte de kaap van 8.5 miljoen exemplaren sinds de release in april 2014 volgens MMORPG.com . Zij spraken namelijk met game director Matt Firor op een persconferentie.

Volgens de makers zijn al deze kopieën ongeveer gelijk verdeeld over alle platformen: pc, Xbox One en PS4. De game bereikte in juni van 2016 al de kaap van 7 miljoen spelers. Dit betekent een exponentiële groei van anderhalf miljoen geregistreerde spelers op iets meer dan acht maanden tijd.

In ander nieuws: ontwikkelaar ZeniMax Online Studios toonde ons de allereerste gameplay-trailer van The Elder Scrolls Online: Morrowind voor pc, Xbox One & PS4.