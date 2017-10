Eerste review van Super Mario Odyssey is een 10

Het begint verdacht veel te lijken op de situatie van Breath of the Wild vlak voor diens lancering: weer is EDGE Magazine de eerste die met een review naar buiten komt en weer is het de perfecte score.

Hoewel, "naar buiten komt"... Het blad hoort deze week te verschijnen, maar is eigenlijk juist uitgesteld. De reden hierachter is dat de uitgevers het embargo willen respecteren. "Je vraagt je misschien af waar je nieuwe uitgave blijft: we hebben de drukkers moeten vragen om er nog even mee te wachten. Het is een zeldzame, maar onvermijdbare consequentie van het brengen van een echte wereld exclusieve review. Het blad ligt op je deurmat over enkele dagen," zo maakte de redactie bekend.

Ondanks dat heeft een lezer zijn handen al aan het blad gekregen en zodoende is de 10 voor Super Mario Odyssey toch al wereldkundig geworden. Opvallend genoeg werd het embargo ten tijde van Breath of the Wild niet gerespecteerd, maar gezien de perfecte score die ook toen werd uitgedeeld, leek Nintendo daar geen problemen mee te hebben.