EA en Respawn Entertainment kondigen de officiële release aan van de Titanfall 2 Ultimate Edition. Deze is nu wereldwijd verkrijgbaar als digital download op PlayStation 4, Xbox One en Origin voor pc.

De Titanfall 2 Ultimate Edition zit boordevol content en is de beste manier voor spelers om zich op één van de meest creatieve en intense games van 2016 te storten. Met de Titanfall 2 Ultimate Edition krijgen spelers toegang tot alle content van de Titanfall 2 Deluxe Edition, inclusief Scorch en Ion Prime Titans, Titan Warpaints en nog veel meer.

Fans ontvangen ook het gloednieuwe Jump Start Pack, dat toegang biedt tot alle Titans en Pilot Tacticals, 500 tokens voor configuraties, cosmetische items en uitrustingen, tien 2XP-tokens en de Underground R-201 Carbine Warpaint. Naast alle content die is inbegrepen bij de Titanfall 2 Ultimate Edition kunnen spelers ook alle post-release DLC van Titanfall 2 gratis downloaden.

Titanfall 2 borduurt voort op de kenmerkende Pilot- en Titan-gevechten waar de serie bekend om staat en biedt een diepgaandere, robuustere ervaring die opnieuw voor innovatieve, unieke en snelle gameplay zorgt. In de singleplayer biedt Titanfall 2 een nauwkeurig afgestemd actieavontuur boordevol innovatieve spelmechanismen en een verhaal over de relatie tussen een Pilot en zijn Titan. In de multiplayer kunnen fans de concurrentie domineren in dynamische, bloedstollende actie met diverse gameplay modes die iedereen zal aanspreken.