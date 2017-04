Brad Wardell, CEO van Stardock, gaf vandaag via Twitter zijn mening over de technische aspecten van de aankomende nieuwe Xbox.

Volgens Wardell zal ontwikkelen op de Scorpio de komende jaren aanvoelen als zwemmen in een oceaan. "Met 12 GB RAM en 8 GB RAM direct beschikbaar voor games, zullen er zeker in de eerste twee jaar geen technische limieten zijn op de Scorpio. Om nieuwe API's als DirectX 12 en Vulkan maximaal te kunnen benutten en het uiterste uit de Scorpio-hardware te halen, hebben ontwikkelaars een core-neutral engine nodig en dan duurt het nog jaren om daarmee een volledige AAA-game te ontwikkelen."

De Scorpio komt ook als eerste console met een nieuwe feature: "Met DirectX 12 en Vulkan wordt het mogelijk om games te laden vanuit meerdere threads tegelijkertijd, wat het laadproces in elke game die hier gebruik van maakt aanzienlijk zal versnellen," aldus Wardell. Wij zijn benieuwd wanneer en hoe ontwikkelaars dit gaan benutten.

Wat we tot nu toe weten over de ingewanden van de Scorpio is dat deze verscheept zal worden met 6 teraflops aan rekenkracht, een CPU met 8 kernen geklokt op 2,3 Ghz, 12 GB GDDR5 RAM-geheugen en 40 Compute Units bedoeld om echte 4K-gaming op ons beeldscherm te toveren. De console komt hoogstwaarschijnlijk eind dit jaar rond de feestdagen uit. Tijdens de aanstaande E3 hopen we naast een officiële releasedatum voorzien te worden van een prachtige lineup om met de release gepaard te gaan.