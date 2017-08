Dutch StarCraft League 2017 trapt af in september

De beste 12 spelers worden uiteindelijk uitgenodigd voor een finale-evenement op Nederlandse bodem, waar gestreden wordt om een prijzenpot van €1.200. Zullen het opnieuw de Nederlandse favorieten Harstem en uThermal zijn die om de winst strijden, of bereikt een internationale speler nu de finale?

Alle informatie over het toernooi, inclusief informatie over hoe je je inschrijft, is te vinden op de officiële website. Alle wedstrijden worden uitgezonden via Twitch.tv/DSCLeague, en wie vast in de stemming wil komen kan de zinderende finale van 2016 tussen Harstem en uThermal herbekijken hieronder.