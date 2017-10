Drie nieuwe gelicenseerde PS4-controllers duiken op

Ben je je 'gewone' PlayStation 4-controller beu, en heb je wel eens zin in iets nieuws? Dan is dit ongetwijfeld het moment. Er duiken namelijk maar liefst drie nieuwe gelicenseerde PlayStation 4-controllers op, en ze zijn niet mis...

Met de Nacon Wired Compact Controller, @PLAY Wired Compact Controller en HORI Wired Mini Gamepad beschik je dus binnenkort over drie nieuwe, en toch wel aparte, controllers om je favoriete games te spelen op je PS4.

Beginnen doen we met de Nacon Wired Compact Controller, die nog het meest lijkt op de originele DualShock 4, maar wel grotere afbeeldingstoetsen en een eenvoudiger design heeft. Hij komt in oranje, zwart, grijs, blauw, groen en rood, en zal in november beschikbaar zijn. De Wired Compact Controller van NACON bevat een touchpad, stereo-headsetaansluiting en trilmotoren. Door zijn kleinere formaat biedt hij optimaal gebruiksgemak aan jongere spelers en spelers met een voorkeur voor kleinere controllers. De unieke, ergonomische vormgeving garandeert een comfortabele ligging in de hand, zelf tijdens de langste gamesessies. De compact-controller heeft een ‘soft touch’-afwerking en is verkrijgbaar in verschillende kleuren: zwart, grijs, rood, blauwe en oranje.

Vanaf november zijn ook blauwe, groene en rode Illuminated Wired Compact Controllers verkrijgbaar. Deze stijlvolle, transparante versies hebben alle functies van de compact-controller, plus extra kleuren-LEDs* voor diverse, flitsende lichteffecten.

NACONs nieuwe Wired Compact Controller- en Illuminated Wired Compact Controller-series zijn vanaf november verkrijgbaar in Europa, Afrika, het Midden-Oosten, Rusland, Indië en Oceanië voor een adviesprijs van 39,99 euro inclusief BTW.

De @PLAY Wired Compact Controller, die beschikt over zowel een d-pad als joystics, doet ons wat denken aan de Xbox 360-controller. De beschikbare kleuren hier zijn blauw, wit, rood en donkergrijs. Hij verschijnt in december in de rekken..

Het buitenbeentje van dienst vanwege zijn aparte design is de HORI Wired Mini Gamepad. Met zijn kleine design, kleinere touchpad en face buttons lijkt hij bijna ontworpen te zijn voor mensen met kleine handen. Deze gamepad, die op 9 november verschijnt, zal beschikbaar zijn in het rood, blauw en zwart.