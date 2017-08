Dragon's Dogma: Dark Arisen (PS4/Xone) komt in oktober

Reeds maanden probeert mijn collega me te overtuigen om te beginnen met Dragon's Dogma: Dark Arisen, maar omdat de game voorlopig enkel speelbaar is op pc, Xbox 360 en PlayStation 3, blijf ik maar wachten om er aan te beginnen. Niet dat ik iets heb tegen die consoles, maar tegenwoordig is het al PS4 en Xbox One wat de klok slaat dus speel ik ook al mijn games op de hedendaagse generatie.

UPDATE: We ontvingen zonet het bericht dat Dragon's Dogma: Dark Arisen op 3 oktober beschikbaar zal zijn op PS4 en Xbox One.

Daar komt binnenkort misschien dan toch verandering in. Dragon's Dogma: Dark Arisen, een coole actie-RPG die zowel jij, als ikzelf, echt wel eens een kans moet geven zou namelijk naar PS4 en Xbox One komen in Japan. Dark Arisen, zelf een uitbreiding op het originele Dragon's Dogma, zou nog dit jaar verschijnen op beide consoles in Japan meent het befaamde Famitsu te weten.

Deze release zou de vijfde verjaardag van het origineel, dat in 2012 verscheen, in de bloemetjes moeten zetten. Dark Arisen verscheen vorig jaar op pc, en wij hopen dan ook dat de next-gen consoleversies naar onze contreien komen, want voorlopig is dat geen zekerheid...