Een team van Castlevania-fans onder leiding van Mig Perez dat bezig was aan Castlevania The Lecarde Chronicles 2 meldt dat de game vanaf nu beschikbaar is om gratis te downloaden.

Deze onafhankelijke Castlevania-game speelt zich af in het Frankrijk van de 18e eeuw nadat het hoofdpersonage in 1781 de Paus heeft ontmoet. Het leuke aan dit spel is dat de grafische kant volledig van nul af aan is opgebouwd. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van de sprites en de achtergronden van de originele franchise.

Wie graag wil weten hoe Castlevania The Lecarde Chronicles 2 in elkaar steekt of dit gewoon graag eens wil spelen, kan dit gratis downloaden via de website.