Jup, Dota 2 krijgt een campagne-modus. Het gaat hier (jammer genoeg?) niet over een single player-modus, maar een co-op verhaal dat je met drie andere spelers doorwaadt.

De 4 player co-op-modus hoort bij de 2017 Battle Pass, die je € 10 kost. Valve hoopt met deze zet meer spelers te overtuigen de pas in huis te halen. Verder is Dota 2 een volledig gratis titel.

In de campagne doorloop je een verhaal dat zich afspeelt in de Dark Reef. Het geheel wordt in twee delen opgedeeld, waarvan één later deze maand nog releaset. Het tweede deel verschijnt in de loop van juli.

Een extra meerwaarde aan de co-op-campagne is bijkomende campaign experience points en een exclusieve Desert Sands Baby Roshan-courier.