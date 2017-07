Enkele maanden geleden werd de Numbani Airport-speelkaart van Overwatch flink overhoop gegooid. Velen verwachtten dat de oorzaak van de ravage - de felbegeerde Doomfist - op dat moment in de game zou verschijnen. Dat was echter niet het geval, want kort daarna werd Orisa in de game gekatapulteerd.

Op de blog van Overwatch werd nu echter een artikel gepubliceerd waarin de gebeurtenissen van drie maanden geleden verder verduidelijkt worden. Zo werd er enkele maanden geleden een georganiseerde aanval gepleegd op de Helix Security-gevangenis door de Talon Organization. Het hele doel van de missie? Akande Ogundimu, beter gekend als Doomfist, te bevrijden.

Het was Ogundimu die vervolgens verantwoordelijk was voor de brutale aanval op Numbani Airport. Het incident zorgde er voor dat er heel wat kritiek kwam op de Helix Security-gevangenis. Over Akande Ogundimu wordt echter niet gerept. Misschien maakt de held wel heel binnenkort zijn opwachting in het Overwatch-universum... Of Doomfist de stem meekrijgt van Terry Crews' (de gekkerd uit White Chicks die Vanessa Carltons 'A Thousand Miles' flink verkrachtte) stem meekrijgt, is momenteel een raadsel.