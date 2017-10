Over iets meer dan tien dagen zullen Call of Duty-fans de toch wel gruwelijke tweede oorlog in al zijn wreedheid kunnen herbeleven. Aangezien we met rasse schreden deze verschijningsdatum naderen, krijgen we van Exophase alvast de lijst met trophies voorgeschoteld.

Spelers zullen in de nieuwste telg van Call of Duty in totaal 51 trofeeën kunnen verzamelen. Terwijl veel dingen op deze lijst te maken hebben met het verhaal zijn er toch ook enkele trophies die je kan verdienen aan de hand van de multiplayer of via de zombie-modus. Naast deze leuke hebbedingetjes verklapt deze lijst ook dat één van de zombie-maps The Final Reich zal gaan heten.

De volledige trofeeën-lijst vind je op Exophase.