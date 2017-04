Microsofts nieuwste project werd tijdens de E3-beurs van vorig jaar aangekondigd, maar wat we van Project Scorpio mogen verwachten, bleef lang een geheim. Gisteren kwam daar na lang wachten eindelijk verandering in.

Microsoft had blijkbaar niet veel zin om zelf met de specificaties van Project Scorpio naar buiten te komen. In de plaats daarvan besloot het bedrijf de eer over te laten aan de tech-specialisten van Digital Foundry. Zij draaiden tests en bekeken welke componenten terug te vinden zijn in het nieuwe toestel.

Microsofts nieuwste console is op alle vlakken krachtiger dan de PlayStation 4 Pro en beschikt tevens over een 4K UHD Blu-ray speler. De voeding is net zoals bij de Xbox One S ingebouwd.

Voor alle informatie kan je onderstaande video bekijken van Digital Foundry.