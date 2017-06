Wie een Xbox One of Xbox One X in huis heeft, hoeft zich omtrent de hardwarevereisten voor Forza Motorsport 7 vanzelfsprekend geen zorgen te maken. Hoewel, dankzij Play Anywhere kan je zonder progressie te verliezen natuurlijk zo vaak als gewenst wisselen tussen je console en pc. Die moet echter aan enkele voorwaarden voldoen, en die heeft ontwikkelstudio Turn 10 nu bekendgemaakt.