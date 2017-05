We hebben er even op moeten wachten, maar de officiële aankondiging van een nieuwe Need for Speed is eindelijk gebeurd!

Via een nieuwsbericht op de Need for Speed-website kondigde uitgever Ghost Games aan dat we nog dit jaar een nieuwe Need for Speed mogen verwachten. Samen met dit leuke nieuws werden ook enkele details naar buiten gebracht.

Zo werd bekendgemaakt dat customization opnieuw van de partij gaat zijn. Hetzelfde geldt voor de politie. Het wordt mogelijk op opnieuw achter het stuur te kruipen van razendsnelle politiewagens om de straatracers te arresteren. Al die snelle actie gebeurt in een gevarieerde wereld, waarbij je zowel asfaltwegen als zandweggetjes kunt verkennen.

Daarnaast kwam Ghost Games met het leuke nieuws dat het 'always online'-aspect achterwege wordt gelaten. Het wordt mogelijk de single player-modus offline te spelen en daarbij kan de game gepauzeerd worden. Iets wat niet altijd het geval was in het verleden...

Meer details worden tijdens EA Play in juni bekendgemaakt.