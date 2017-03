EA en DICE onthullen de eerste details van de vier expansion packs die inbegrepen zijn in de Battlefield 1 Premium Pass, namelijk Battlefield 1 They Shall Not Pass, Battlefield 1 In the Name of the Tsar, Battlefield 1 Turning Tides en Battlefield 1 Apocalypse.

Om het wereldwijde conflict uit te breiden, en voort te borduren op de bekroonde multiplayer-ervaring van het spel, kunnen spelers hun moederland verdedigen als het geharde Franse leger en vechten in verraderlijke besneeuwde ravijnen met het Russische leger. Spelers kunnen ook meedoen aan intense maritieme confrontaties en hevig betwiste grondgebieden veroveren in de meest beruchte gevechten van de Eerste Wereldoorlog. De uitbreidingspakketten bevatten daarnaast 16 nieuwe multiplayer-maps, 20 nieuwe wapens en nieuwe eliteklassen. Verder krijgen Battlefield 1 Premium Pass-leden twee weken eerder toegang tot elk niet-uitgebracht uitbreidingspakket, plus 14 Superior Battlepacks, prioriteitstoegang tot servers en nog veel meer.

De vier thematische digitale uitbreidingspakketten bestaan uit:

Battlefield 1 They Shall Not Pass

Speel als een van de meest meedogenloze legers in de Eerste Wereldoorlog: het Franse leger. Doe mee aan de barbaarse gevechten in de hel van Verdun, en daal af in de krochten van Fort de Vaux waar een barbaarse strijd woedt in de met gas gevulde gangen. Doe mee aan de grootste Franse tankaanval van de oorlog bij de oevers van de Aisne-rivier.

Battlefield 1 In the Name of the Tsar

Betreed met het Russische leger het grootste front van de Eerste Wereldoorlog. Sluit je aan bij de legendarische huzaren tijdens het Broesilov-offensief in Galicië (Oost-Europa). Doe mee aan de schermutselingen van de Albion-aanval in een ijskoude archipel en vecht in de besneeuwde ravijnen van de verraderlijke Łupków-pas.

Battlefield 1 Turning Tides

Doe mee aan de amfibische oorlogvoering van de Eerste Wereldoorlog. Stort je met de nieuwe torpedojager in intense tactische maritieme confrontaties. Leer alles over het Coastal Class-luchtschip in de hevige interactie tussen land, lucht en zee. Doe mee aan de gewaagde aanval op de haven van Zeebrugge en bestorm de stranden in de eerste dagen van de Slag om Gallipoli.

Battlefield 1 Apocalypse

Ga over-the-top in de beruchtste gevechten van de Eerste Wereldoorlog. Verover zwaarbevochten terrein met bruut gereedschap en unieke wapens geboren uit wanhoop en impasses. Nooit eerder kwamen de afschuwelijke verschrikkingen van de Grote Oorlog dichterbij dan tijdens deze afdaling in de hel. Bereid je voor op de Apocalyps.