Dishonored 2 biedt nu nog meer vrijheid in de manier waarop je speelt dankzij de bijkomende Custom Difficulty Settings. Pas je ervaring aan met behulp van meer dan 20 verschillende opties waarbij je zaken kan manipuleren zoals hoe snel Sleep Darts hun effect zal werken tot hoeveel vijanden je samen tegelijk kunnen aanvallen. Er is ook een speciale optie voorzien in de Custom Difficulty settings voor diegenen die de ultieme uitdaging zoeken met de Iron Mode. Schakel deze in bij het starten van een nieuwe game, zonder manuele saves of loads, en leef met de gevolgen van je acties of sterf er onherroepelijk door.



Met Mission Select kan je daarenboven gelijk welke missie opnieuw spelen nadat de update is geïnstalleerd. Je status bij de start van elke missie blijft behouden zodat je beter kan oefenen op die Ghost of Clean Hands-run.

Waar zijn die handjes?