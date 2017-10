DICE reageert op controverse rond 'pay-to-win' loot boxes in Star Wars Battlefront II

Niet zo volgens ontwikkelaar DICE, die in een bedankingsstatement naar de deelnemers van de bèta de controverse aanhaalde.

We know you have a lot of questions about Crates and progression, so we want to clarify a few things, as the complete system was not in the Beta and will continue to be tuned over time:

There are many things you can earn in the game, including weapons, attachments, credits, Star Cards, Emotes, Outfits and Victory Poses.

As a balance goal, we’re working towards having the most powerful items in the game only earnable via in-game achievements.

Crates will include a mix of of Star Cards, Outfits, Emotes or Victory Poses.

Players earn crates by completing challenges and other gameplay milestones, or by purchasing them with in-game credits or Crystals, our premium currency.

If you get a duplicate Star Card in a crate, you will get crafting parts which you can then use to help upgrade the Star Card of your choice.

And lastly, you have to earn the right to be able to upgrade Star Cards and unlock most Weapons. You can only upgrade or unlock them if you have reached a high enough rank, which is determined by playing the game.

Volgens de makers kregen de spelers van de bèta een verwrongen beeld van hoe de loot crates werken. Niet alle elementen van het systeem waren aanwezig in de test, zo blijkt. De meest krachtige upgrades en voorwerpen zullen via in-game achievements worden vrijgegeven. Ook wijst DICE erop dat de crates ook zonder het spenderen van echt geld vrij te spelen zijn, door in-game challenges te vervolledigen. Ook zullen de Star Cards in de game gelinkt zijn aan de rang van de speler zijn personage, waardoor niet iedereen gekke upgrades kan toevoegen aan die kaarten.

Ondanks dat het statement erop wijst dat er een pak meer nuance in het loot crate-systeem zit dan geportreteerd in de bèta, blijft het punt nog steeds dat de rewards in de crates een rechtstreekse impact kunnen hebben op de gameplay. Dat is - bij definitie - nog steeds de kern van pay-to-win. Dit type upgrades wordt het vaakste voorzien in gratis games die spelers willen aanzetten tot het aankopen van de loot crates. Betalende titels beperken zich vaker tot het voorzien van cosmetische toevoegingen in zulke crates. Niet zo bij Battlefront II dus, en dat bevestigt DICE dus ook weer in dit statement. Hoe sterk het systeem uiteindelijk de gameplay zal beïnvloeden, ontdekken we volgende maand, bij de release van de game.