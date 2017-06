De zoekertjes laten weinig aan de verbeelding over. Zo zijn ze Blizzard op zoek naar een Senior Software Engineer die wil werken aan de heropleving van StarCraft, Diablo II en Warcraft III. Van die eerste wisten we al dat er een remaster op komst was, van de laatste twee nog niet. Verder zijn ze ook op zoek naar een UI-ontwerper die de "originele ziel van de game weet te omarmen en opnieuw leven in wil blazen."

Of de games helemaal ondersteboven en binnenstebuiten zullen worden gekeerd, is de hamvraag... Misschien is het doel de huidige online infrastructuur te blijven ondersteunen en de UI wat op te frissen? Misschien moeten de games gewoon in de Blizzard App terechtkomen? Er is nog steeds geen officiële aankondiging, dus blijft het momenteel met vermoedens in het rondschieten.