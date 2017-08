Ubisoft heeft bekendgemaakt dat de volgende grote patch voor Rainbow Six Siege nog deze maand verschijnt. Operation Blood Orchid bevat heel wat nieuwigheden en zal de tweede update in 'Year 2' van het spel zijn.

Op 29 augustus krijgen alle platformen waarop de game beschikbaar is, zijnde pc, Xbox One en PlayStation 4, een nieuwe map die in Hong Kong gesitueerd is. Daarnaast mogen we drie nieuwe operatoren verwelkomen. De map is gratis, laatstgenoemde extra moet je met in-game valuta aankopen.