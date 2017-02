Veel Destiny-spelers, inclusief mezelf, houden wel van coole gamerelateerde action figures. In het verleden kwam Bungie reeds op de proppen met drie sublieme action figures, maar door de hoge afwerkingsgraad bleef de prijs voor velen te hoog om er één in huis te halen.

McFarlane Toys gooit het binnenkort over een andere boeg. In juli lanceren ze namelijk drie action figures, voor elk van de klassen één, maar dan een stuk goedkoper. De figuren zullen slechts twintig dollar per stuk kosten en worden geleverd in een doorkijkdoos voor verzamelaars. De Titan krijgt de typische Vault of Glass-uitrusting aangemeten, de Warlock wordt aangekleed met de King's Fall-set en de Hunter doet het met een Iron Banner-outfit. De fabrikant kondigde ook aan dat er binnenkort 10 inch figuren van de reeks zullen verschijnen.